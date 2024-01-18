Kars’ta yoğun sis

Kars’ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda da aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Sisin etkili olduğu Kars’ta adeta şehir görünmez oldu. Sis bulutları altında kalan tarihi mekanlar ise kameralara yansıdı.