Kars’ta yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünde yolculuk yapan 1 kişi oturduğu koltuğun altına sakladığı uyuşturucu madde uyuşturucu arama köpeği Termal’e takıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde zehir tacirlerine göz açtırmamak amacıyla yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda uygulama yapıldı.

Jandarma ekiplerince Mescitli köyünde icra edilen yol kontrollerinde İstanbul-Iğdır seferini yapan özel bir firmaya ait otobüste uyuşturucu madde arama köpeği Termal ile arama yapıldı.

Yapılan aramada otobüste yolcu olan A.G.’nin koltuğunun altına paket halinde 785 gram Bonzai zulaladığı tespit edildi. Uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alan jandarma olayla ilgili olarak A.G.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.