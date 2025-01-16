Kart değil, kusurlu hareket tartışılmalı

CHP'de, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik soruşturma nedeniyle yalnızca Beşiktaş gündemiyle toplanan MYK’nin ardından Parti Meclisi, 2025 yılı yol haritasını belirlemek için bir araya geldi. CHP lideri Özgür Özel’in de katıldığı Parti Meclisi Toplantısı’nın ana gündem maddelerinden biri de Türkiye’nin göç politikası oldu. Toplantıda, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’deki sığınmacı sorununa yönelik sunum yapıldı.

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sunuşu ile başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan PM’nin ana gündemi, “2025 yılı stratejileri” ve “Göç politikalarında güncel durum” oldu.

GÖÇ SUNUMU

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Göç Politikalarında Son Durum” konulu bir sunumu yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bakan’ın sunumunda mevcut durumun yanı sıra Türkiye’nin göç politikasında izlenmesi gereken politikalar da yer aldı. CHP’nin, “Geçici koruma altında olan Suriyelilerin geçici koruma statülerinin kaldırılması gerektiği” görüşünde olduğu belirtildi.

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’deki Suriyelilerin iktidarın öngördüğü sayıda ülkelerine dönmediğinin altı çizildi. Türkiye’den Suriye’ye döndüğü açıklanan 50 bin kişiden 10 binin tek kişi olduğu vurgulanarak, “Bu, 10 bin kişinin, ailelerini Türkiye’de bıraktığı ve tekrar Türkiye’ye döneceği anlamına geliyor.

Dolayısıyla gerçek sayının 40 bin olduğunu söyleyebiliriz” ifadesi kullanıldı. CHP yönetimi, “Sınır güvenliği ile ilgili tedbirlerin artırılması” ve “Kapalı nüfus sayımı” önerilerini de yineledi.

KIRMIZI KART

Toplantıda "Kırmızı kart eylemi” de değerlendirildi. Eylemin sosyal medyada karikatürize edilmesine tepki gösteren CHP'liler, “Sürpriz” denilerek beklentinin yükseltilmesini ise eleştirdi. Tüm eleştirilere karşın eylemin amacına ulaşacağını savunan CHP yönetimi, “Genel Başkanımız mitinglerinde iktidara 23 kere sarı kart gösterdi. Geldiğimiz noktada sokak, iktidara kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart demek, sokağın erken seçim talebini yükseltmek, iktidara sandığı göstermek demek. Kart değil, iktidarın kırmızı kart görmesine neden olan kusurlu hareketleri tartışılmalı” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖZEL İSTANBUL’DA

CHP'nin, erken seçim baskısını artıracağı da öğrenildi.

Bu kapsamda Türkiye’nin ekonomik sorunlarını TBMM başta olmak üzere, tüm mecralarda daha yüksek sesle dile getirilmesi gerektiği kaydedildi. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik saldırının diğer başka belediyeler ile devam edebileceği endişelerini de dile getiren CHP’liler, “Biz iktidara sokağa in, sandığı önümüze getir’ dedikçe belediyelerimize yönelik itibarsızlaştırma çabaları artıyor. Hiçbir belediye başkanımızı iktidara yedirmeyeceğiz” görüşünü dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de İstanbul’a giderek süreci yakından izleyeceği bildirildi. Özel’in, 20 Ocak’a kadar İstanbul’da kalacağı aktarıldı.