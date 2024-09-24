Kart kullanımı ‘kolay’ olduğundan artmış!

Ekonomi Servisi

Yurttaş ekonomik krizde borçlanmadan hareket edemez hale getirilirken kredi kartı kullanımındaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı kullanımında artışa ‘davranış değişikliği’ bahanesini buldu. TCMB’ye göre kart kullanımı, borçlanma ihtiyacı ile ilişkili olarak artmadı.

Kartlardaki artışta, ‘Nakit yerine karta yönelindiği için arttı’ gerekçesi bulundu. Yazıda, "Yüksek enflasyonla birlikte nakit taşıma maliyetinin artması banka ve bireysel kredi kartlarının kullanımını artırıyor. Kartların nakit avans ve vadeli ödeme imkânları ile tüketicilere borçlanma imkânı sunması da bu gelişime katkı sunuyor" denildi.

Ödeme yönteminde kolaylık sağlandığı için karta yönelimin arttığı iddia edilen yazıda, "Kredi kartı ile yapılan harcamaların artışında kartla borçlanma maliyetinin dışındaki faktörler de etkili. Kart ile yapılan harcamaların artmasında kartlı ödeme yöntemlerinin kullanım kolaylığı sunması, salgın dönemiyle birlikte temassız ödeme tercihinin hızlı bir şekilde artması ve nakit taşımanın azalması da önemli bir yer tutuyor" ifadeleri yer aldı.