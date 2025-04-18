Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, iktidar projesini protesto ediyor

Proje okulları kapsamında birçok öğretmenin yerinin değiştirilmesine karşı protestolar sürüyor. Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde pankartlar taşıyarak buluştu.

Güncel
  • 18.04.2025 14:06
  • Giriş: 18.04.2025 14:06
  • Güncelleme: 18.04.2025 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, iktidar projesini protesto ediyor
Fotoğraf: Gülseven Özkan

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirilmesi ve muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi üzerine liselerde başlayan protestolar devam ediyor.

Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde pankartlar taşıyarak buluştu.

Gazeteci Gülseven Özkan, okuldaki eğitimcilerden birinin bir öğrenciyle görüştüğü, eylemler konusunda, “Bunun polisi var, idaresi var” şeklinde ifadeler kullandığının iddia edildiğini yazdı.

Oturma eylemine devam eden öğrenciler, 'Andımız' okudu.

Mezunlar da okulun kapısında ellerinde pankart ve dövizlerle öğrencilere destek veriyor.

BirGün'e Abone Ol