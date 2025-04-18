Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, iktidar projesini protesto ediyor

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirilmesi ve muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi üzerine liselerde başlayan protestolar devam ediyor.

Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde pankartlar taşıyarak buluştu.

Gazeteci Gülseven Özkan, okuldaki eğitimcilerden birinin bir öğrenciyle görüştüğü, eylemler konusunda, “Bunun polisi var, idaresi var” şeklinde ifadeler kullandığının iddia edildiğini yazdı.

Oturma eylemine devam eden öğrenciler, 'Andımız' okudu.

Mezunlar da okulun kapısında ellerinde pankart ve dövizlerle öğrencilere destek veriyor.