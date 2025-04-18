Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, iktidar projesini protesto ediyor
Proje okulları kapsamında birçok öğretmenin yerinin değiştirilmesine karşı protestolar sürüyor. Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde pankartlar taşıyarak buluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirilmesi ve muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi üzerine liselerde başlayan protestolar devam ediyor.
Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde pankartlar taşıyarak buluştu.
Gazeteci Gülseven Özkan, okuldaki eğitimcilerden birinin bir öğrenciyle görüştüğü, eylemler konusunda, “Bunun polisi var, idaresi var” şeklinde ifadeler kullandığının iddia edildiğini yazdı.
Oturma eylemine devam eden öğrenciler, 'Andımız' okudu.
Öğrenciler bahçede oturma eylemine devam ediyor..@Basaranaksu_ @BirGun_Gazetesi @ajansyirmidort pic.twitter.com/CVrCNN7VsP— pupa (@Pupa_yelken__) April 18, 2025
Mezunlar da okulun kapısında ellerinde pankart ve dövizlerle öğrencilere destek veriyor.