Kartal Belediyesi işçilerinden grev kararı

Kartal Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şube üyesi işçiler, CHP’li Kartal Belediyesi’nin işveren sendikası SODEM-SEN ile yaklaşık 5 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararını astı.

Kartal Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren işçiler, her geçen gün ücretlerinin eridiğini, bu koşullar altında geçinmekte zorlandıklarını insanca yaşayacak ücret taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Belediye önündeki basın açıklamasını Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Cem Erdem okudu.

Erdem, “Bu zorluklar altında ellerinden gelse aldığımız nefesten bile vergi alacak bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarın belediyelere yaşattığı ekonomik kıskacın da farkındayız. Ancak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz. Oranlar açıklananın çok daha üzerinde. Her geçen gün ücretlerimiz eriyor, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu koşullar altında emekçilerin insanca yaşamak için ücret talepleri görmezden gelinemez” dedi.

“TEKLİF YÜZDE 15’TE KALDI”

“Biz işçiler insanca yaşamaya yetecek ücret, çocuklarımıza iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek istiyoruz” diyen Erdem, “Ücretlerimizi mesaiye muhtaç kalmayacak şekilde arttırmak, geçim sıkıntısı çekmeden, gelecek endişesi taşımadan, insanca yaşamaya yetecek bir düzeye yükseltmek istiyoruz. Bu isteklerimizin çözüm yolu ise iyi bir TİS ile mümkünken bugün geldiğimiz noktada bu ne yazık ki Kartal Belediyesi yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 28 Mayıs 2024 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden bugüne toplamda yedi oturum gerçekleştirildi. Sadece bir kere ücret teklifi verildi ve maalesef bize verilen teklif oranı yüzde 15’te kaldı. Grev kararını asarken tüm süreç boyunca sergilediğimiz yapıcı tutumumuzu korumaya ve süreci uzlaşmayla tamamlamak için çabalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.