Kartal Belediyesi keman eşliğinde karanfil dağıttı

Kartal Belediyesi, yeni yıl coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşımak amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Kartal Metro, Kartal Meydan ve Atalar Marmaray İstasyonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara keman eşliğinde karanfiller dağıtıldı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yeni yıl mesajı iletildi.

Kartal Belediyesi, Kartal Metro, Kartal Meydan ve Atalar Marmaray İstasyonu’nda vatandaşlara keman eşliğinde karanfiller dağıttı, Başkan Gökhan Yüksel'in yeni yıl mesajını iletti. Sanatla yeni yıl ruhunu birleştiren etkinlikte, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ellerinde karanfilleriyle yüzleri gülen Kartallılar, sürpriz için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel, "Amacımız, vatandaşlarımızın yeni yıla mutlu bir şekilde adım atmasını sağlamak ve onların yüzlerinde bir gülümseme bırakmak. Bu vesile ile tüm komşularımın yen yılını kutlar sağlıklı ve huzur dolu bir yıl dilerim" dedi.