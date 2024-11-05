Kartal Belediyesi söz verdi, kriz bitti

Haber Merkezi

Kartal Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde dün yapılan görüşmede ek protokol sözü alan işçiler grevi bitirme kararı aldı. Kartal Belediyesi işçilerine destek için belediye önünde açıklama yaparak süresiz iş bırakacağını belirten Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1, 2, 3 ve 4 No’lu şubeler de ek protokol sözünün ardında iş başı yapma kararı verdi. Anlaşmanın ardından belediye işçileri 30 Ekim’de başlayan grevle dolup taşan konteynerleri boşaltmaya, Kartal sokaklarını süpürmeye başladı.

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Kartal Belediyesi yetkilileri ve işçiler arasında gerçekleşen görüşmede şu kararlar alındı:

• Kartal Belediyesi işçileriyle ocak ya da şubat ayında ek protokol yapılacak.

• İşten atılan işçiler işe geri alınacak, kimse işten atılmayacak.

• İşçilere ödenmeyen fazla mesai alacaklarının bir kısmı ödenecek.

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NELER OLMUŞTU?

Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde hazırlanan taslakta brüt yevmiyelerinin 1900 lira olmasını isterken DİSK Genel-İş 1430 liraya imza attı. İşçilerin günlük net ücretleri bin lira, aylık net ücretleri ise 30 bin liraya yaklaştı. İşçiler ücretlerinin 40 bin liranın altına düşmemesini, taslakta talep ettikleri günlük ücretle 41 bin lira olmasını istiyordu. Genel-İş Genel Merkezi’nin bu tutumuna karşı Genel-İş’in İstanbul’daki 4 şubesi belediye önünde ortak bir açıklama yaparak süresiz iş bırakacaklarını ilan etti. Genel-İş’in işçilere sormadan imzaladığı TİS sonrası işçiler eyleme devam etti.