Kartal Belediyesi ve İBB’den 30 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çevre düzenlemeleriyle ilçede beklenen yeşil koridor hedefini gerçekleştiriyor.

Uğur Mumcu ve Karlıktepe mahallelerinde eş zamanlı olarak devam eden yeni park projeleri, toplamda yaklaşık 30 bin metrekarelik yaşam alanını halkla buluşturacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin iki yerleşim bölgesi, kesintisiz yürüyüş rotalarından spor alanlarına, geniş oyun ve dinlenme noktalarıyla birer mahalle parkı kimliği oluşturulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen yeni park projeleriyle ilçenin yeşil alan kapasitesi artacak.

"KARTAL’DA NEFES ALANLARINI BÜYÜTÜYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB işbirliği ile hayata geçirilen yeni projelere ilişkin şunları söyledi: “Kartal’da kent yaşamıyla doğayı birbirine yaklaştıran bir planı hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece bir park yapmak değil; her mahallenin kendi merkezini güçlendiren, çocukların güvenle oynadığı, gençlerin sporla buluştuğu, ailelerin nefes aldığı ‘yaşam adaları’ oluşturmak. İBB ile birlikte attığımız bu adım, Kartal’ın geleceğine bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacak.”

UĞUR MUMCU’DA YENİ NESİL PARK MODELİ

Uğur Mumcu Mahallesi’nde başlatılan Şehit Aydın Çelik Caddesi yanı Yeşillendirme Projesi, yıllardır atıl durumda kalan geniş bir bölgeyi mahalle parkına dönüştürüyor. Parkta; güvenli, modern ve geniş çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolları, açık hava sporunu destekleyen fitness noktaları, ailelere yönelik piknik ve dinlenme alanları, yoğun kullanım günlerini destekleyen mobil WC hizmeti için planlama yapılıyor.

Karlıktepe’de geçtiğimiz dönem hizmete açılan Çamlık Parkı ile İBB ortaklığıyla hayata geçirilen Özgürlük Parkı, yeni düzenlemeyle birlikte tek bir yeşil alan haline getiriliyor. Bu birleşme, bölgede 10 bin m²’yi aşan yeşil dokunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Alan içerisinde çocukların güvenli vakit geçirebileceği oyun alanları, köpek oyun alanı, açık hava fitness bölümü ve basketbol severler için bir basket sahası yer alıyor. Geniş yürüyüş yolları ve piknik masalarıyla mahalleli için hem dinlenme hem sosyalleşme imkânı sunan düzenlemede ayrıca mobil WC hizmeti de bulunuyor.

İki kapsamlı proje; yalnızca park alanı oluşturmuyr, aynı zamanda Kartal’ın mahalleleri arasında yeşil bir bağlantı ağı kurmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan, ilçenin hem çevresel dayanıklılığına hem de sosyal yaşam kalitesine katkı sağlayacak.