Kartal Belediyesi’nden "İlham Veren Kadınlar" buluşması

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ‘İlham Veren Kadınlar’ başlıklı sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, belediye meclis üyeleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, 25 Kasım’ın kadınların yaşadığı şiddet ve eşitsizliğe karşı ortak mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, “Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınları değil, tüm toplumu yaralayan bir insan hakları ihlalidir. Sessiz kalmak şiddeti büyütür. Kartal Belediyesi olarak kadınların güçlenmesini destekleyen kurslar, kadın emeği projeleri ve şiddet mağdurlarına sağladığımız psikolojik–hukuki destekle bu mücadelenin her zaman yanındayız. Şiddetsiz bir yaşam mümkündür; bunu dayanışmayla başaracağız” dedi.

DAYANIŞMA VE UMUT HİKAYELERİ

Moderatörlüğünü Deniz Karacan’ın yaptığı programda Ceylan Daş ve Gülden Aydemir yaşadıkları şiddet süreçlerini ve yeniden hayata tutunma hikâyelerini paylaştı. Ceylan Daş, 17 yaşında zorla evlendirildiğini ve yıllarca fiziksel–psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek, kızının “Anne, neden bu adama boyun eğiyorsun?” sözünün hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kartal Belediyesi sığınma evlerinde aldığı destekle yeniden güçlendiğini ifade etti. Gülden Aydemir ise ekonomik ve psikolojik şiddet gördüğü dönemde el işlerini Kadın Emeği stantlarında satarak kendi kazancını elde ettiğini aktararak, “Yardım istemekten çekinmeyin; arkanızda büyük bir dayanışma var” dedi.

KADES BİLGİLENDİRMESİ

Söyleşinin ardından Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Şakire Çetinkaya, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Çetinkaya, “KADES yalnızca acil durum butonu değildir; doğru zamanda hayat kurtaran bir mekanizmadır. Şiddet ihtimali olan her kadın uygulamayı indirmelidir” dedi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, konuşmasında kadına yönelik şiddetin toplumun tüm katmanlarını etkileyen ağır bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, “Hiçbir kültür, hiçbir düşünce biçimi şiddeti meşrulaştıramaz. Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı sıfır toleransla mücadele ediyoruz. Bir kadının güçlenmesi bir toplumun geleceğini güçlendirir.” dedi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileten Kars, kadınlara her zaman ulaşılabilir olduklarını söyledi.

SEDEF KABAŞ SUSKUNLUK SARMALINA DİKKAT ÇEKTİ

Etkinliğin ana konuşmacısı gazeteci–yazar Sedef Kabaş, konuşmasında özellikle ‘Suskunluk Sarmalı’ kavramına dikkat çekerek, şiddetin sessizlikle büyüdüğünü söyledi.

“Suskunluk şiddeti çoğaltır. Konuştukça, itiraz ettikçe, hakkımızı savundukça korku iklimi dağılır. Hak verilmez, alınır” diyerek kadınlara cesaret çağrısı yaptı. Kabaş ayrıca, bir toplumu şiddetten korumanın en önemli yolunun birey olabilmek, özgüven sahibi olmak ve kendine saygı duymak olduğunu vurguladı. Kız çocuklarının mutlaka okuması gerektiğini belirtirken, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın “Bir kız çocuğunu okutmak bir ülkeyi kurtarmaktır” anlayışına atıfta bulunarak bu düşüncenin önemini hatırlattı. Konuşmasının ardından Sedef Kabaş’ın kitapları için imza günü düzenlendi. Katılımcılar Kabaş ile birebir sohbet ederek kitaplarını imzalattı.

100 KADIN, 100 YARIM KALAN HAYAT SERGİSİ

Etkinlik kapsamında şiddet nedeniyle yaşamı yarım kalan kadınların hikâyelerini konu alan anma sergisi gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlik sonunda kadın dayanışmasını temsil eden büyük kadın figürü tablosuna el izlerinin basılmasıyla sona erdi. Seremonide “Kadınlar vardır ve hep olacaktır. Kadınsız bir dünya mümkün değildir.” mesajı verildi.