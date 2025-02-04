Kartal Belediyesi’nden 'soruşturma' açıklaması

Kartal Belediyesi, bazı belediye taşınmazlarının kiralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bilirkişi inceleme talebine rağmen iddianamenin Mülkiye Müfettişi raporu doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek, yasal sürecin takip edildiği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "2021 yılında Mülkiye Müfettişi tarafından Belediyemizde gerçekleştirilen genel teftiş neticesinde; 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında taksi durağı, baz istasyonu ve belediye içerisindeki çay ocağı gibi bir takım belediye taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin tarafımızdan savunma istenilmiştir. Bu talebe istinaden savunmalarımız Mülkiye Müfettişi’ne sunulmuştur.

Devam eden süreçte, İçişleri Bakanlığı’nca konu ile ilgili soruşturma izni verilmiş olup 2023 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında savunmalarımız Savcılığa sunulmuştur.

Konu ile ilgili bilirkişi incelemesi ve keşif yapılması talebimiz olmasına rağmen, Savcılık tarafından yaklaşık iki senedir ek inceleme yapılmaksızın ve başkaca delil toplanmaksızın Mülkiye Müfettişi’nin hazırlamış olduğu rapor, birebir iddianame olarak düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili yasal süreçleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.