Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kartal'da 1 kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 12:55
  • Giriş: 07.11.2023 12:55
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:55
Kaynak: AA
Kartal'da 1 kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal'da dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yukarı Mahalle'de nalburda çalışan Önder B'nin (48) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Polis ekipleri, nalbur E.S'yi (50) gözaltına aldı.

Olay yerindeki incelemede 1 tabanca, 5 kovan ile 4 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli E.S'nin ilk ifadesinde, Önder B'nin arkadaşının oğlu olduğunu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, uzun zamandır kendisinin dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 