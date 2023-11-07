Kartal'da 1 kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Kartal'da dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yukarı Mahalle'de nalburda çalışan Önder B'nin (48) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.
Polis ekipleri, nalbur E.S'yi (50) gözaltına aldı.
Olay yerindeki incelemede 1 tabanca, 5 kovan ile 4 bıçak ele geçirildi.
Şüpheli E.S'nin ilk ifadesinde, Önder B'nin arkadaşının oğlu olduğunu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, uzun zamandır kendisinin dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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