Kartal'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal’da bu yıl adeta masalsı bir şölene dönüştü. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen görkemli etkinlikler, milli egemenliğin simgesi olan bu anlamlı günü bayraklar ve çocukların neşesiyle taçlandırırken; kentin meydanları sevinç, umut ve Cumhuriyet ruhuyla yankılandı. Kutlamalarda çocuklarla bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza emanet ettiği bağımsızlık meşalesini, Kartallı çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyla yarınlara gururla taşıyoruz" dedi.

MAHALLE MAHALLE BAYRAM ŞÖLENİ

Kartal’da bayram coşkusu bu yıl kentin tüm mahallelerine yayılarak tam bir şenlik havasında geçti. Kartal Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan özel etkinlik alanları, günün ilk ışıklarıyla birlikte çocukların neşesine ev sahipliği yaptı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi çevresinde sanat dolu performanslar ve yaratıcı atölye çalışmaları ön plana çıkarken, Karlıktepe Mahallesi 19 Mayıs Spor Parkı, enerjisi yüksek oyun alanları ve sportif aktivitelerle çocukları ağırladı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı ise rengârenk balonlar, bayraklar ve çocukların sevinç kahkahalarıyla mahalle sakinlerinin ortak buluşma noktası oldu.

Kutlamaların heyecanı, öğle saatlerinde Neyzen Tevfik Meydanı’ndan başlayan büyük bayram yürüyüşüyle zirveye ulaştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla korteje katılan binlerce vatandaş, bando takımlarının coşkulu marşları eşliğinde Kartal Meydanı’na kadar tek yürek oldu.

Meydanda kurulan dev etkinlik alanı, gün boyunca sahne alan Kartal Belediyesi kreş öğrencileri ve Sanat Akademisi kursiyerlerinin performanslarıyla bir gurur tablosuna dönüştü. Sihirbaz gösterileri, bubble showlar ve interaktif oyunlarla çocuklar hayallerindeki bayramı doyasıya yaşarken, el sanatları atölyeleriyle de yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldular.

MİNİK ASİL’İN UMUDA UÇAN BALONLARI

Kutlamaların en duygusal ve anlamlı anı ise kanserle olan mücadelesini büyük bir zaferle noktalayan 4 yaşındaki Asil’in onur konuğu olarak sahneye çıkmasıyla yaşandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, minik Asil ve ailesiyle birlikte umudu ve yaşama sevincini simgeleyen yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, umut ve dayanışma duygusu meydanı dolduran herkesin kalbine dokundu.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNİ YARINLARA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ”

Meydanı dolduran binlerce Kartallı bu anları alkışlarla karşılarken, Başkan Gökhan Yüksel, de etkinlik alanlarını tek tek gezerek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yüksel daha sonra Kartallılar’a hitap ettiği konuşmasında Cumhuriyet ve tam bağımsızlık vurgusu yaparak şunları dile getirdi:

“Bugün sadece bir bayramı kutlamıyoruz; milli iradenin, tam bağımsızlığın ve Cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerinin atıldığı bu müstesna günü, çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki gülüşlerle yeniden anlamlandırıyoruz.

Kartal’ın her sokağında, her mahallesinde bu büyük coşkuyu yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada bir eşi benzeri daha olmayan bu bayramı çocuklarımıza emanet etmesi, aslında aydınlık geleceğimize olan sarsılmaz güvenin bir nişanesidir.

Bugün aramızda olan ve mücadelesiyle hepimize ışık tutan kahraman evladımız Asil, umudun ve azmin simgesi olmuştur. Ona ve ailesine bu umudu bizlerle paylaştıkları için minnettarım. Kartal’da bugün sokak sokak bayramın coşkusunu, Cumhuriyetimizin gücünü yaşıyoruz. Atatürk’ün emaneti olan bu bayrağı, O’nun ilke ve devrimleri ışığında yarınlara hep birlikte taşıyacağız.”

Kartal’da, gün boyu devam eden şenliklerde Kartal Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker, bayrak ve balon dağıtıldı. Gökyüzünün kırmızı-beyaza büründüğü Kartal’da, 23 Nisan ruhu; neşe, birlik ve umut dolu anlarla hafızalara kazındı.