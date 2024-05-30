Kartal'da 6 katlı binada yangın: 1 ölü

Kartal'da 6 katlı binadaki dairede yangın çıktı. Yangında dairede tek yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı binadaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binada yaşayan 1'i bebek 5 çocuk ve 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi. Yapılan çalışmalarda ekipler daireye girdiğinde 81 yaşındaki Hasan Kara'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Kara'nın cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.