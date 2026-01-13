Kartal'da Anadolu'nun kalbi atıyor

Anadolu Kültür–Sanat ve Edebiyat Kolektifi, sözü, şiiri ve türküyü yeniden halkın kalbine taşımak için Kartal’da anlamlı bir buluşmaya 18 Ocak Pazar günü imza atıyor. Kartal Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşecek özel etkinlikte, Anadolu’nun yüzyılları aşan ezgileri, şiirleri ve söz geleneği, bugünle yeniden buluşacak.

Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki yazar ve şair buluşması saat 15.30-18.30 arasında gerçekleşecek. Konser ve şiir dinletisi ise saat 19.30'da.

“Türkülerimiz yüreğimize merhem, şiirlerimiz ruhumuza şifa olsun” şiarıyla düzenlenen buluşma; edebiyatın, müziğin ve dayanışmanın karanlığa karşı yaktığı bir ışık olmayı amaçlıyor. Kartal’ın edebiyat ve sanatla yoğrulan akşamında, Anadolu’nun sesi yeniden yankılanacak.

KATILAN YAZAR VE ŞAİRLER

Abdullah Kaplan, Alkım Türk, Aysun Uslu, Bedirhan Güney, Bilal Mazlum, Bülent Karayel, Cengiz Gümüş, Cemal Özkul, Derya Kadıoğlu, Erdal Ayna, Emre Gürkan Kanmaz, Esra Algan, Elif Özlem Durak, Ersoy Tümay, Ezgi Güneş, Faysal Demir, Fırat Baytak, Figen Tan, Gökmen Gemici, İrfan Saruhan, Meral Çiçeklidal, Mehmet Dokumacı, Murat Bozkurt, Mustafa Köz, Mustafa Irgat, Nihat Kaya, Nazan Koç, Olcay Kasımoğlu, Özlem Çuhadar, Rebin Özmen, Roni Nasır Kaya, Roj Yigit, Sezai Sarıoğlu, Segah Gümüş, Sinan Aydoğan, Şahin Baysal, Şuayip Büyük, Ümit Açığ.

SAHNEDEKİ MÜZİSYENLER

Özgür Oğuz (Klavye), Hüseyin Bilgin (Perküsyon), Bülent Yıldız (Bağlama & Solist), Kamil Unutkan (Gitar), Tekin Dinçer (Kabak Kemane), Mehmet Şimşek (Ney & Zurna). Sunumu ise yazar şair Murat Bozkurt yapacak.