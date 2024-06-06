Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü
İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında bulunan dairesinin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Kartal'da dört katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Beton parçalarının bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı sokağa düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.