Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü

İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında bulunan dairesinin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel 06.06.2024 14:51 Giriş: 06.06.2024 14:51

Güncelleme: 06.06.2024 14:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA