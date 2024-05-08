Kartal'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Kartal'da, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karlıktepe Mahallesi'ndeki bir pilavcıda 27 Şubat'ta, iş yeri sahibiyle haraç istediği öne sürülen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında grup içinden bir kişi küllük fırlattı, iş yeri sahibinin tepkisi üzerine zanlılar bölgeden uzaklaştı.

Söz konusu iş yerine 1 Mayıs'ta, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda bir kişi hafif yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, yaşan iki olay da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yeri sahibiyle tartışması ve küllük fırlatması ile dükkana silahla ateş açılması ve yaşanan panik anları yer aldı.