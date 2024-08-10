Kartal'da bir kişiyi darbedip kaçırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin darp edildiği ve silah zoruyla arabaya bindirildiği görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerden kimliği belirlenen şüpheliler B.T. ve E.B.Ç'nin, U.C.Y'yi kaçırdığını, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle darp ettiklerini tespit etti.

Adresleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli B.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.B.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.