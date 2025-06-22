Kartal'da hafif ticari aracın kapısına çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

İSTANBUL (AA) - Kartal'da hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Millet Caddesi'nde yol kenarına park eden hafif ticari aracın sürücüsü aracından inmek için kapısını açtı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet, aracın kapısına çarparak savruldu.

Kazada, yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin aracın kapısına çarpması, hafif ticari aracın sürücüsüyle çevredekilerin yere düşen motosikletlinin yardımına koşması yer alıyor.