Kartal'da iş yerinde yangın

İstanbul Kartal'da bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin saat 19.30 sularında çıkan yangına müdahalesi sürüyor.