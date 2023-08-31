Kartal'da otluk alanda yangın

Kartal'da yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otluk alana atılan cam şişeler dikkat çekti.

Yangın, 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Çapraz Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının ardından otluk alana atılan çok sayıda cam şişe ve çöpler dikkat çekti.