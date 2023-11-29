Kartal'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 cipe çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü Mehmet Yokhan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TZ 3938 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Merve Çeliktepe yönetimindeki 34 RY 1908 plakalı cipe ve Turan Sarıalioğlu yönetimindeki başka bir cipe çarptı.

Kazada Mehmet Yokhan'ın kullandığı otomobilde bulunan Sema Taş, Yunus Yokhan ile Merve Çeliktepe yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Sema Taş, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Mehmet Yokhan gözyaşlarını tutamadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazayı gören Mehmet Ataç, " Siparişe gitmiştim oraya. 3 arabanın zincirleme kaza yaptığını gördüm. Bir tane kadının yüzü yaralanmıştı. O biraz ağırdı. Birisi hafif yaralıydı." dedi.