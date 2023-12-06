Kartal'da park halindeki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Kartal'da park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda A.G. idaresindeki 34 DAU 206 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarparak devrildi.

Bir süre sürüklenen otomobil, o sırada yoldan geçen A.M'nin kullandığı 34 DYN 257 plakalı motosiklete de çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kolundan hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.G'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.