Kartal'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kartal'da çıkan kavgada birbirlerini silahla vuran 2 kişi yaralandı.

Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede buluşan Necdet Ç. ile Abdullah A. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle karşılıklı silahların çekildiği kavgada birbirlerine ateş açan Necdet Ç. ve Abdullah A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polislerce olay yerinde inceleme yapıldı.