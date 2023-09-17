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Kartal'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 09:59
  • Giriş: 17.09.2023 09:59
  • Güncelleme: 17.09.2023 09:59
Kaynak: AA
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Kartal'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde seyreden Veysel E. idaresindeki 34 GG 8618 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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