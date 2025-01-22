Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat temeline düştü

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu otomobil düştü.

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ekipler olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 01.30'da Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi.

8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması nedeniyle bir otomobil düştü. Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi.

Park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi olduğu görüldü.

Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.