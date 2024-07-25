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Kartal'daki silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 21:48
  • Giriş: 25.07.2024 21:48
  • Güncelleme: 25.07.2024 21:48
Kaynak: AA
Kartal'daki silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Kartal'da bir kişi, aracına bineceği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.G'ye, park halindeki aracına binerken kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıda yaralanan M.G, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Caddede inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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