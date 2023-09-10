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Kartal'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 09:53
  • Giriş: 10.09.2023 09:53
  • Güncelleme: 10.09.2023 09:53
Kaynak: AA
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Kartal'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kartal'da taksiyle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. 

Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyir halindeki 34 CLJ 678 plakalı motosiklet, 34 TEH 56 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosikletteki 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında motosikletin savrulma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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