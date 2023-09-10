Kartal'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kartal'da taksiyle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyir halindeki 34 CLJ 678 plakalı motosiklet, 34 TEH 56 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Motosikletteki 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında motosikletin savrulma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.