Kartal son dakikada kanatlandı

Süper Lig’de 5. sırada yer alan Beşiktaş, 6. basamaktaki Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ve temposu yüksek anlara sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Başakşehir, 36. dakikada Selke’nin golüyle öne geçerken, Beşiktaş bu gole 43. dakikada Oh’un kaydettiği golle karşılık verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

KARŞILIKLI FIRSATLAR

İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla eline alan Beşiktaş, 58. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 88. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın golüyle skoru yeniden dengeledi. Mücadelenin son anlarında baskısını artıran siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada Rashica’nın ortasında Mustafa Hekimoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40’a yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kaldı. Siyah-beyazlıların resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Başakşehir’in ise ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Karşılaşmada Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Amir Murillo ile Kristjan Asllani ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Murillo’ya sağ bekte, cezasını tamamlayan Asllani’ye ise orta sahada görev verdi.

Müsabakayı tribünden takip eden isimler arasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.