Kartal, Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’nü ağırlıyor

Spor Servisi

Türkiye Kupası’nın yarı final rövanşında bugün MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Beşiktaş, tarihinde 17’nci kez finale kalmak için mücadele verecek. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak.

Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi. Zorlu karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Bugüne kadar kupayı 10 defa almayı başaran Beşiktaş, 6 defa ise finallerde kupayı rakiplerine kaptırdı.