Kartal ve Beşiktaş'ta sürücülere 1 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Kartal ve Beşiktaş'ta yapılan trafik denetimlerinde sürücülere 1 milyon 17 bin 425 lira ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün Kartal ve Beşiktaş ilçelerinde trafik denetimi ile korsan otoparkçılara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 129 "yüksek sesle müzik dinlemek", 98 "bisiklet, motorlu bisiklet veya motosikleti yaya yolunda sürmek", 65 "abart egzoz", 45 "araçlar üzerinde yapılan değişikliği bildirmemek", 37 "saygısızca araç kullanmak", 9 "drift", 8 "yasak park", 3 "taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, bırakmak, dökmek gibi hareketlerde bulunmak" ve 1 kişiye ise "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddelerinden olmak üzere 395 işlemde 1 milyon 17 bin 425 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan denetimde 29 araç trafikten men edildi.

Bu arada korsan otoparkçılık yapan O.M. hakkında "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.