Kartal zor da olsa evinde kazandı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Özellikle ikinci yarısı büyük bir mücadeleye sahne olan maçı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Maçın önemli anları:

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Kasımpaşa 57'de Adrian Becnezyak'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş, Cengiz'le iki önemli fırsattan yararlanamadı. Son anları büyük gerilime sahne olan maçı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.