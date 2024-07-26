Kartal’da 4 katlı binanın çatısında çökme: Bina tahliye edildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısı çöktü. Çökme nedeniyle can kaybı veya yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı, yapıya ilişkin yıkım kararı alındı.

İstanbul'da çatısının bir bölümü çöken 4 katlı bina tahliye edilerek yıkım kararı alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, zemin üzeri 4 katlı, 16 dairenin bulunduğu binanın çatı kısmının bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle 4. kattaki balkonun üzerine çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayda şans eseri yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, zabıta ekipleri bariyerler ile binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Kartal Belediyesi ekipleri, binayı tedbir amaçlı boşaltırken, bina için yıkım kararı alındı.