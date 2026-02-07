Kartal’da ambulans ve cip çarpıştı: Hasta ve sağlıkçılar yaralı

İstanbul Kartal’da hasta taşıyan ambulans ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ile iki sağlık personeli yaralandı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde meydana geldi. İçinde hasta bulunan ambulans kavşağa girdiği sırada 34 FDV 271 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrilirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ambulans vinç yardımıyla, cip ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.