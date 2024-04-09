Kartal’da balkon çöktü: 1 yaralı

Kartal’da 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Bu sırada balkonda bulunan yaşlı kadın, aşağı düşerek yaralandı. Kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri 09.04.2024 14:39 Giriş: 09.04.2024 14:39

Güncelleme: 09.04.2024 14:39 Kaynak: İHA

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