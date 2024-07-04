Kartal’da bariyere ve ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kartal’da hafif ticari aracın önce bariyere, ardından ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda seyreden Hasan K. idaresindeki 28 TE 208 plakalı hafif ticari araç, önce bariyere daha sonra ağaçlara çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre araç yoğunluğu yaşandı.