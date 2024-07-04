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Kartal’da bariyere ve ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 09:42
  • Giriş: 04.07.2024 09:42
  • Güncelleme: 04.07.2024 09:43
Kaynak: AA
Kartal’da bariyere ve ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kartal’da hafif ticari aracın önce bariyere, ardından ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda seyreden Hasan K. idaresindeki 28 TE 208 plakalı hafif ticari araç, önce bariyere daha sonra ağaçlara çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre araç yoğunluğu yaşandı.

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