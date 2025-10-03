Kartal’da bilim ve teknolojinin kalbi Makina Hangar’da atıyor

Kartal Belediyesi’nin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Makina Hangar Bilim ve Teknoloji Merkezi, Kartallı çocuk ve gençleri mühendislikle ve teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen merkez, geçen sene yaklaşık 12 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

2024 – 2025 eğitim döneminde 11.938 kişi, Makina Hangar’da düzenlenen atölye, etkinlik ve şenliklere katıldı. Çocuklar ve gençler, hem bilimsel deneylerle hem de teknoloji tabanlı projelerle geleceğin dünyasına hazırlık yapma fırsatı buldu.

Merkezde düzenlenen bilim ve mühendislik koridorunda 4.550 öğrenci çarklar, robotlar, ışık ve enerji deneyleriyle bilimin heyecanını yaşadı. 500 öğrenci LEGO, 3D printer, robotik kodlama ve Raspberry Pi gibi uygulamalarla tanışarak kendi projelerini geliştirdi. Ara tatillerde açılan atölyelerde ise 830 öğrenci, “Hayal et, tasarla, üret” mottosuyla proje geliştirdi.

Yaz tatili boyunca gerçekleştirilen bilim kampına katılan 248 öğrenci, LEGO’dan Raspberry Pi’ye uzanan yaratıcı çalışmalarla teknoloji dolu bir serüvene adım attı. Ayrıca, 240 kişi VR gözlüklerle sanal dünyayı deneyimledi, geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını attı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL: “ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Hangar’ın kısa sürede elde ettiği başarının, ilçenin gençlerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak oldu. Çünkü biliyoruz ki, yarının dünyasında ayakta kalmanın yolu bilimden, teknolojiden ve üretimden geçiyor. Makina Hangar’ı bu amaçla hayata geçirdik. Burada bir araya gelen her bir öğrencimiz hem bilimin ışığını görüyor hem de kendi potansiyelini keşfediyor. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini Kartal’da yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kartal’ı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız.”