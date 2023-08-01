Kartal’da bina yıkımı yapan iş makinası devrildi
Kaynak: İHA
Kartal’da bir binanın yıkımı esnasında binanın duvarını yıkmaya çalışan iş makinası yan yatarak devrildi.
Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Milangaz Caddesi üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barut Sokak üzerinde yıkımına karar verilen bir binada iş makinaları çalışmaya başladı.
Yıkımın başlamasından bir süre sonra binanın duvarını yıkmaya çalışan iş makinası yan yatarak devrildi. Araçta bulunan operatör hafif şekilde yaralandı.
Devrilen iş makinası vinç yardımıyla kaldırıldı.