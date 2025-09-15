Kartal’da EuroBasket 2025 final maçı dev ekrandan takip edildi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan final karşılaşmasını Neyzen Tevfik Meydanı’na kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı. Meydanı dolduran yüzlerce Kartallı, 12 Dev Adam’ın mücadelesine hep birlikte tanıklık etti.

Kartal’da EuroBasket 2025 final maçı dev ekrandan takip edildi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Neyzen Tevfik Meydanı’nda tribün coşkusunu aratmayan bir atmosfer oluştu. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, vatandaşlar milli takımın her hücumunu nefeslerini tutarak izledi.

12 Dev Adam’ın attığı her sayı, tezahüratlar ve alkış tufanı ile karşılandı. Çocuklardan yaşlılara, ailelerden gençlere kadar farklı yaş gruplarından yüzlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ülkemize büyük bir onur ve gurur yaşatan; gümüş madalya alarak başarıya imza atan takımımızı yürekten kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.