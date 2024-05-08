Kartal’da işçilerden iş bırakma eylemi

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Kartal Belediyesinde çalışan işçiler alacaklarının ödenmesi için tüm birimlerde yarım gün iş bıraktı. Şube Başkanı Hasan Kandil, Kartal Belediyesi önünde yaptığı açıklamada; “Kartal Belediyesi ödemeler için Kartal Belediye Meclisinde borçlanma ve gayrimenkul satışı ile ilgili işlemler başlattı. Ve bizden 25-26 Mayıs tarihine kadar bir süre istediler” dedi.

Eylemlerinin fazla mesaiye kalmayarak devam edeceğini belirten Kandil, "Çünkü almadığımız paraların karşılığını çalışarak vermeyeceğiz" dedi. Öte yandan eylemin başlamasının ardından Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Yasin Ünder, Mustafa Ağdaş ve Hayri Doğruyol, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şube Başkanı Hasan Kandil, şube yönetimi, temsilci ve işçilerle görüşerek Başkan Yüksel’in açıkladığı takvime uyacaklarını ve ödemeleri gerçekleştireceklerini iletti.