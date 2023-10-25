Kartal’da kafede başlayan tartışma silahlı çatışma ile sona erdi

Kartal’da husumetli olduğu öğrenilen 2 şahıs arasında silahlı kavga çıktı. Bir kafede buluşarak konuşmaya başlayan taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü . Olayda birbirlerine ateş eden 2 kişi yaralandı.

Olay Kartal’da Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen Necdet Ç. ile Abdullah A. bir kafede buluştu.

İkili arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar yanında taşıdıkları silahları çıkartarak karşılıklı olarak birbirlerine kafenin dışarısında ateş açtı.

Olayda Necdet Ç. ve Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı şahısları hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.



