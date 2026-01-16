Kartal’da kentsel dönüşüm hamlesi

Kartal Belediyesi, geniş çaplı bir kentsel dönüşüm projesine imza attı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen, Topselvi Mahallesi’ndeki yapı sorununun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı çalışmalarla sonlandırılması hedefleniyor.

DÖNÜŞÜM İÇİN İLK KEPÇE VURULDU

Topselvi Mahallesi Perlit Sokak’ta, depreme dayanıksız 38 daire 11 parsel üzerinde yerini alacak güvenli ve modern konutlar için ilk kepçe vuruldu. Çalışmaya Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Kartal’ın çehresini değiştirmesi hedeflenen dönüşümün, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çalışma, yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarını çözmeyi ve bölgedeki kaotik yapıyı sonlandırarak yerine çağdaş bir mimari doku kazandırmayı hedefliyor.

“DÖNÜŞÜMDE BAŞARI HİKAYEMİZ DEVAM EDİYOR”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yıkım töreninde yaptığı konuşmada, Kartal’ın depreme dayanıklı bir kent olması için çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Topselvi Mahallemizde yıllardır biriken, çözümü imkansız gibi görülen o kronik ve yorucu sorunları, ortak akıl ve sarsılmaz bir iradeyle geride bırakıyoruz. Bizim için kentsel dönüşüm demek, sadece beton blokların yenilenmesi demek değil… Kentsel dönüşüm, bir annemizin gece yatağına başını koyduğunda hissettiği o eşsiz güven duygusudur, bir çocuğumuzun modern parklarda özgürce ve neşeyle koşturabilmesidir.

Kartal’ı depreme karşı dirençli, estetik ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz, canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, 'yerinde dönüşüm' ve 'gönüllü dönüşüm' ilkelerimizden asla taviz vermedik. Bugün burada 38 dairemizin dönüşümü için vurduğumuz her kepçe darbesi, aslında eskimiş, yorgun ve riskli bir geçmişe veda; sağlam, ferah ve estetik bir geleceğe ise 'merhaba' demektir.

Komşularımız bu süreçte çok beklediniz, çok emek verdiniz. Ancak bugün sergilediğimiz bu kararlı duruş, tüm yerel yönetimlere ışık tutacak niteliktedir. Biz, Kartallı komşularımızın hayat standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için titizlikle hazırlanmış, yenilikçi ve insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeden, kimseyi mağdur etmeden, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla bu devasa dönüşüm hamlesini ilçemizin her sokağına yayacağız.”