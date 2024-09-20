Kartal’da, kırmızı ışıkta geçen otomobilin 2 araca çarptığı kaza kamerada; 3 yaralı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışığın yanmasının ardından 34 AAZ 564 plakalı otomobilin yola çıktığı, o esnada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan 41 TC 882 plakalı otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza yapan araçların refüje çıkıp yolun karşısında bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.