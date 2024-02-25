Kartal’da park halindeki araç alev alev yandı

Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam İstanbul Kartal ilçesi Yunus Mahallesi’nde, saat 03.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, park halindeki sahibinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 FNG 058 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanlar çıkan araç bir anda alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.