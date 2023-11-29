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Kartal’da şiddetli yağış sonrası caddeleri su bastı

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 17:18
  • Giriş: 29.11.2023 17:18
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:18
Kaynak: İHA
Kartal’da şiddetli yağış sonrası caddeleri su bastı

İstanbul’da yaşanan şiddetli yağmur dolayısıyla Kartal’da bazı caddeleri su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği caddelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kartal’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. İşlek caddelerde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise su baskını yaşanan caddelerde yürümekte zorlandı.

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