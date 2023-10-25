Kartal’da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Kartal’da kafede buluşun 2 kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan silahlı kavgada birbirine ateş eden iki kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Nejdet Ç. ve Abdullah A. bir kafede buluşup tartışmaya başladı.

Bir süre kafede tartışan ikili daha sonra sokağa çıktı. Sokakta tartışma devam etmesi üzerine Nejdet Ç. ve Abdullah A. yanında bulunan silahlarla birbirine ateş açmaya başladı.

Necdet Ç. İle Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin olay yeri incelemelerinde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.