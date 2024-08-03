Kartal’da Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması

Mahir KANAAT

Kartal Belediyesi, Yazarların Cumhurbaşkanı olarak anılan; öğretmen, eleştirmen, yazar, yayıncı ve çevirmen Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 9’uncusunu gerçekleştiriyor. ‘Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması’ başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla tüm yazarların katılımına açık düzenlendi.

Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, P.E.N Türkiye Yazarlar Derneği ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan yarışmaya adaylar, deneme tarzında yazılmış eserlerle katılabilecek. Başvurular 31 Temmuz-15 Kasım arasında yapılacak. Eserler, Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mehmet Özkan Şüküran, Onur Çalı, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.Derece alanlar birincilik, Jüri Özel Ödülü ve Genç Deneme Yazarı Ödülü alacak.