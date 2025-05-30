Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü yangın faciası: İddianame kabul edildi

Bolu'da, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianameye göre, 21 Ocak gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda "grill plate" isimli elektrikli ızgarayı açtı.

Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi.

İÇ HAZNENİN ALEV ALMASIYLA YANGIN BAŞLADI

Cihazdaki ısınma nedeniyle ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de "showroom" diye tabir edilen "grill plate" cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.

Yangın, 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradı. Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangın 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı" ve alev rengi de mavileşmeye başladı. Sonrasında da tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşma da aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya sebebiyet verdi.

GAZ TAHLİYESİ SİSTEMİ YOK

Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG'nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu.

Binanın yapısal elemanları arasında bulunan "ahşap lambri ve kaplamalar" da yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklıktan ve ısıdan etkilenirken, pencere camları ani artan ortam sıcaklığının etkisiyle patlayarak gazları bina dışına taşıdı. Bu olay, binanın dış yüzeyinde bulunan ahşap giydirme malzemesini tutuşturarak alevlerin dış cephede yükselmesine yol açtı.

HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.