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Kartalkaya'da arama çalışmalarına ara verildi

Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'de 19 saat süren arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah tekrar başlayacak.

Güncel
  • 22.01.2025 00:29
  • Giriş: 22.01.2025 00:29
  • Güncelleme: 22.01.2025 00:32
Kartalkaya'da arama çalışmalarına ara verildi
ANKA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ve gece çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de saat 03.27'deki yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.


Aynı zamanda, AFAD ekipleri de otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Ekiplerin 19 saat süren çalışmalarına sabah yeniden başlamak üzere ara verildi.

Otel yangını faciasına ilişkin Deniz Yücel, "İhmali olanlar hakkında tüm hukuki işlemlerin eksiksiz yapılması için sürecin takipçisi olacağız"
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