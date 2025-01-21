Kartalkaya'da bugün hava nasıl olacak? Kartalkaya günlük ve 5 günlük hava durumu (21-25 Ocak)

Yangın felaketi ile sarsılan Türkiye'nin gözde kış tatil mekanlarından Bolu Kartalkaya'da bugün hava sisli olacak. Sıcaklık en düşük -4, en yüksek 5 derece.

KARTALKAYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartalkaya'da Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Kartalkaya'nın 5 günlük hava tahmini şöyle: