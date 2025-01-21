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Kartalkaya'da bugün hava nasıl olacak? Kartalkaya günlük ve 5 günlük hava durumu (21-25 Ocak)

Yangın felaketi ile sarsılan Bolu Kartalkaya'da hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kartalkaya'da günlük ve 5 günlük hava tahmini.

BirBilgi
  • 21.01.2025 11:21
  • Giriş: 21.01.2025 11:21
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:22
Kartalkaya'da bugün hava nasıl olacak? Kartalkaya günlük ve 5 günlük hava durumu (21-25 Ocak)
Foto: AA

Yangın felaketi ile sarsılan Türkiye'nin gözde kış tatil mekanlarından Bolu Kartalkaya'da bugün hava sisli olacak. Sıcaklık en düşük -4, en yüksek 5 derece.

KARTALKAYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartalkaya'da Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Kartalkaya'nın 5 günlük hava tahmini şöyle:

Salı: -4/5 (Sisli)

Çarşamba: -1/4 (Kar yağışı)

Perşembe: -2/-1 (Kar yağışı)

Cuma: -3/1 (Sisli)

Cumartesi -2/0 (Kar yağışı)

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